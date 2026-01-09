Vi söker tapetserare till kund i Skillingaryd!
Posti Logistics Staffing AB / Tapetserarjobb / Jönköping Visa alla tapetserarjobb i Jönköping
2026-01-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu efter en möbeltapetserare till en av våra kunder i Skillingaryd som arbetar med tillverkning av kontorsmöbler.
Som tapetserare kommer du att arbeta med att förnya och förbättra interiörer genom professionell uppsättning av tapeter. Vi söker dig som har öga för detaljer och ett genuint intresse för design och hantverk samt att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Omfattning: Heltid
Placering: Skillingaryd
Arbetstid: kan förekomma skiftarbete
Start: Omgående/Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har gedigen kunskap i att arbeta med olika material och tekniker samt förmåga att arbeta självständigt och i team. Detta är ett långsiktigt uppdrag där du har goda möjligheter till att bli övertagen till kunden längre fram.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Har tidigare erfarenhet av tapetsering
• Grundläggande kunskaper.
• Är noggrann och lägger stor vikt i kvalité.
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9675604