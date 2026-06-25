Vi söker tandsköterska till familjär klinik i Växjö
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Växjö Visa alla tandsköterskejobb i Växjö
2026-06-25
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Information om arbetsplatsen
Tandlag1 är en modern och familjeinriktad tandvårdsklinik belägen i centrala Växjö. Hos oss möts patienter i alla åldrar i en trygg, varm och professionell miljö där omtanke och kvalitet genomsyrar varje steg i vården.
Vi strävar efter att tillgodose varje individs behov och förväntningar, med målet att erbjuda tandvård av hög kvalitet baserad på den senaste tekniken och moderna behandlingsmetoder. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss kommer du att ha en viktig roll i det dagliga klinikarbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Assistans till tandläkare vid sedvanliga behandlingar
Assistans vid implantatoperationer
Sterilarbete och förberedelse av behandlingsrum
Patientbemötande
Vi är en mindre klinik där laganda är avgörande. Det innebär att vi hjälps åt med de uppgifter som finns och stöttar varandra i vardagen. Flexibilitet, samarbete och engagemang är centrala delar av vårt arbetssätt. Kvalifikationer
Du är en utbildad tandsköterska, med goda samarbetsförmågor, ett varmt bemötande med våra trevliga patienter, ordning och reda, och bra service inställning. Vi lägger
stor vikt vid din personliga lämplighet. Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och trygg i mötet med människor
Du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och får patienter att känna sig lugna och välkomna.
En lagspelare med positiv energi
Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och ser värdet i ett starkt team. Du är flexibel, hjälpsam och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Du har ett öga för detaljer och arbetar metodiskt även när tempot är högt. Med din ansvarskänsla och ditt fokus säkerställer du att arbetet håller hög kvalitet – från behandling till hygienrutiner.
Övrig information
Arbetstiden kan diskuteras.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Sandgärdsgatan 23 (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Tandvård, Kronobergs län, Tandlag1 Kontakt
tandläkare
Kjartan Drablös Fred Langlo kjartan.langlo@ptj.se Jobbnummer
9978130