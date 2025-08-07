Vi söker tandläkare till vår trevliga klinik!
2025-08-07
Flen, Folktandvården Sörmland
Vår klinik är rymlig, ljus och fräsch samt kännetecknas av ett gott arbetsklimat och mycket arbetsglädje bland våra 28 medarbetare. Vårt nära och givande samarbete med övriga kliniker och vår specialisttandvård ger en bra struktur på verksamheten. Kom och jobba med oss!
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med ett brett odontologiskt vårdpanorama med både barn-, vuxen- och akuttandvård. Vi arbetar tillsammans med förebyggande- och hälsofrämjande tandvård i linje med Folktandvårdens mål och verksamhetsidé.
Vi söker dig:
• som har lätt för att samarbeta, kommunicera och är en öppen person som gärna delar med dig av dina egna kunskaper till kollegor.
• är trygg i din roll som tandläkare, har yrkeserfarenhet och tycker att det är stimulerande med ett varierande arbete.
• har ett synsätt där du i din profession arbetar förebyggande och hälsofrämjande med ett hälsoekonomiskt tänk.
• arbetar strukturerat, flexibelt och med en hög servicegrad.
• har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
• som gärna vill bidra och delta i vårt arbete att utveckla och driva verksamheten framåt.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
• En trygg anställning i ett välmående företag.
• Goda förutsättningar att utvecklas, inom Folktandvården Sörmland finns en bred kompetens och massor av erfarenhet!
• Ett strukturerat kompetensprogram.
• Friskvårdspeng på 5 000 kr.
• Ett förmånligt kollektivavtal, som t.ex. fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom.
• Kollektivavtalade försäkringar som ger dig ett bra skydd.
• En av marknadens bästa tjänstepensionsavtal.
• Förmånsportal med många fina förmåner.
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken.
Om du är en lagspelare med stark känsla för service och kvalitativ tandvård, då kommer du att trivas hos oss! Välkommen!
Utbildningskrav
Legitimerad tandläkare
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag och provanställning kan förekomma.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
