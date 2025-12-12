Vi söker tandhygienister, välkommen!
Region Sörmland / Tandsköterskejobb / Nyköping Visa alla tandsköterskejobb i Nyköping
2025-12-12
Folktandvården Sörmland, flera orter
Våra kliniker är moderna och kännetecknas av ett gott arbetsklimat och stor arbetsglädje. Vi har en bra struktur på verksamheten och ett nära samarbete mellan våra kliniker och vår specialisttandvård. Vi har många kliniker både stora och små. Vad passar dig?
Vi har många nöjda kunder och fler som vill komma till oss! Tillsammans driver vi och utvecklar klinikerna och nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta detta arbete. Hos oss ska både kunder och medarbetare trivas! Du blir en av oss där vi gemensamt arbetar med förebyggande och hälsofrämjande tandvård i linje med folktandvårdens mål och verksamhetsidé.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Varierande arbetsuppgifter som parodontal behandling, profylax på såväl barn som vuxna, undersökningar i team eller individuellt samt viss akuttandvård.
Vi söker dig som:
• har lätt för att samarbeta och är en öppen person som gärna delar med dig av dina egna kunskaper
• du får gärna vara ny i yrket med ambitionen att bli en duktig tandhygienist
• vi arbetar flexibelt och med hög kundservice i vår dagliga planering för våra kunders behov och du bör dela den inställningen
• du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift
• stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder dig:
• Ett arbete i ett välmående företag som satsar på medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Hos oss ska alla trivas!
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på kliniken
• Goda förutsättningar för att utvecklas i jobbet.
• Introduktion och handledning anpassar vi efter dina önskemål och behov.
• Friskvårdspeng på 5 000 kr/år
• Ett förmånligt kollektivavtal - ex fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom.
• Kollektivavtalade försäkringar ger dig ett bra skydd
• Marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• Aktiv fritidsförening
• Förmånsportal med många fina förmåner
Du kan se fram emot en bra introduktion och handledning. Du får allt tänkbart stöd i ditt nya arbete och kanske din nya roll. Utveckling av våra kunskaper är nyckeln till våra framgångar.
När du registrerar din ansökan kan du välja i vilken länsdel du helst arbetar, vill du specificera ytterligare gör du det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Utbildningskrav
Legitimerad tandhygienist
Välkommen med din ansökan och CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
