Vi söker tandhygienister som vill göra skillnad - tillsammans
Handentandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Haninge Visa alla tandsköterskejobb i Haninge
2026-02-01
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Handentandläkarna AB i Haninge
Vi söker tandhygienister som vill göra skillnad - tillsammans
Till Handentandläkarna och Södertörnskliniken söker vi nu 1-2 engagerade tandhygienister som vill vara en del av ett starkt och positivt team.
Hos oss står teamarbete, kvalitet och patientfokus i centrum. Vi tror på att goda resultat skapas när alla yrkesroller samarbetar, delar kunskap och stöttar varandra - samtidigt som vi har roligt på jobbet. En trivsam arbetsmiljö är inget extra för oss, det är en självklarhet.
Vi erbjuder dig:
Ett tryggt och sammansvetsat team med högt i tak
Moderna kliniker med fokus på kvalitet och långsiktiga patientrelationer
Möjlighet att påverka ditt arbete och utvecklas i din yrkesroll
En arbetsplats där engagemang, professionalism och arbetsglädje går hand i hand
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Trivs med att arbeta i team och bidra till helheten
Har ett genuint intresse för patienter och kvalitet i behandlingen
Vill arbeta på en klinik där man både tar sitt jobb på allvar och har kul tillsammans
Låter det här som en arbetsplats för dig?
Välkommen att höra av dig - vi ser fram emot att lära känna dig!
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: Info@handentandlakarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist jobb 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Handentandläkarna AB
(org.nr 556280-9987)
Nynäsvägen 56 C (visa karta
)
136 40 HANDEN Jobbnummer
9715982