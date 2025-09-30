Vi söker Talent Sourcing Specialist till Göteborgskontoret!
Xamera AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xamera AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vad söker vi? Xamera är i en spännande tillväxtfas och vi söker nu en Talent Sourcing Specialist på deltid till vårt kontor i Göteborg! I denna roll kommer du att spela en viktig roll i att stärka vårt team genom att aktivt arbeta med att identifiera och attrahera kandidater för att möta våra kunders rekryteringsbehov. Du kommer att vara en del av vår resa att förbättra våra flöden och interna arbetssätt, vilket ger dig en unik möjlighet att bidra till och utveckla Xamera framåt.
Som Talent Sourcing Specialist kommer du att fokusera på inflödet av kandidater, både för aktuella behov och proaktivt för framtida möjligheter. Ditt arbete kommer huvudsakligen bestå av att kartlägga och identifiera relevanta kandidater via LinkedIn Recruiter och andra rekryteringsverktyg. Eftersom du ofta är den första kontakten med våra kandidater, är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är noggrann i ditt arbete.
Rollen innebär att du arbetar cirka 16 timmar i veckan i en dynamisk och utmanande miljö där din fingertoppskänsla och drivkraft kommer att vara avgörande för din framgång. Tillsammans med dina kollegor på Xamera kommer du att bidra med mervärde och samtidigt ha riktigt roligt på vägen. Detta är en fantastisk möjlighet att kickstarta din karriär och utvecklas under din studietid!
Vem söker vi? Vi tror att du brinner för service och älskar att göra andra människor nöjda och glada. Dina tidigare erfarenheter från serviceyrken kombinerat med att du brinner för kommunikation och resultat gör att du trivs som fisken i vattnet. För att lyckas i rollen ser vi att du är student inom exempelvis personal, beteendevetenskap, ekonomi eller en teknisk inriktning. Oavsett bakgrund kommer ditt intresse för att arbeta med människor väl till pass. Vi tror att du drivs av resultat och inte tvekar på att ge ditt yttersta för att göra kandidater och kunder nöjda. Allra viktigast är dock att vi alla trivs och har kul tillsammans! Låter detta spännande? Vill du bli en del av Xamera? Ansök redan idag!
Vilka är vi? På Xamera ser vi till att unga ingenjörer och studenter inom IT och teknik får rätt jobb från början. För att lyckas med det har vi behövt vända upp och ner på hur det här med karriärsamtal, jobbsökande och hur rekryteringar fungerar. För oss betyder det mycket att göra saker annorlunda och att överraska omgivningen. Vi är ett rekryteringsföretag med engagerade kollegor som gemensamt drivs framåt av att utveckla bolaget såväl som oss själva. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Linköping, Malmö och Göteborg och samarbetar med både stora, medelstora och små bolag i de olika regionerna. Hos oss får du möjlighet att bygga ett stort nätverk med både kandidater och kunder!
Vad erbjuder vi?
Engagerade kollegor som delar ditt driv och din passion.
En spännande utvecklingsresa där du växer både professionellt och personligt.
Ett stort nätverk av kunder, kandidater och branschkollegor.
En positiv och inkluderande arbetsmiljö där vi har roligt på jobbet och stöttar varandra att nå nya höjder.
Om anställningen: Allmän visstidsanställning, deltid.
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Allmän information: Ansök genom länken nedan. Om du har några frågor gällande tjänsten kan du kontakta karolina.moberg@xamera.se
. Detta uppdrag tillsätts löpande, så skicka iväg din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://xamera.se/ Arbetsplats
Xamera Kontakt
Karolina Moberg karolina.moberg@xamera.se Jobbnummer
9534073