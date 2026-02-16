Vi söker tak- och fasadtvättare till Bostadstvättarna i Stockholm
Bostadstvättarna i Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Sollentuna Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Sollentuna
2026-02-16
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bostadstvättarna i Sverige AB i Sollentuna
, Uppsala
, Kalmar
, Malmö
eller i hela Sverige
Välkommen till en spännande möjlighet att bli en del av ett snabbt växande företag med stort fokus på hållbart underhåll av hem. Genom att arbeta utomhus med rengöring av tak och fasader hos våra kunder i Uppsala och norra Stockholm blir du en del av ett dedikerat team som strävar efter kvalitet och utveckling.
Ditt arbete innebär att du, tillsammans med ett team av två till tre personer, ansvarar för att utföra rengöringsuppdrag utomhus på hustak och fasader hos privatpersoner och bostadsrättsföreningar.
Arbetet utgår från Stockholm och utförs hos kunder främst i norra Stockholm
Du kommer att få relevant utbildning och möjlighet till utveckling. Vi prioriterar samarbetsförmåga, kommunikation och en positiv inställning till att arbeta hårt och lösningsorienterat. Att vara flexibel och kunna bidra till en god stämning är också viktigt, särskilt vid kundkontakt.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Detta är ett fysiskt krävande arbete som ställer stora krav på din förmåga att arbeta med kroppen och händerna.
Du tycker om att hugga i och jobba hårt. Arbetet med att tvätta tak och fasad kan innebära oväntade utmaningar vad gäller yta, mått och liknande, därför söker vi dig som är lösningsorienterad, vågar ta egna initiativ och kommer med kreativa idéer.
Meriterande:
• Tidigare arbete på höga höjder
• Erfarenhet av fysiskt arbete
En vanlig arbetsdag
Du börjar dagen med att åka ut till en kund. Du tvättar taket och utför enklare underhållsarbeten. Vissa arbetspass kommer du även att utföra fasadrengöring hos våra kunder. Arbetet sker på höga höjder med fallskydd och därför är det viktigt att du inte är höjdrädd.
Vad innebär det att arbeta som utförare hos oss på Bostadstvättarna?
• Frihet under ansvar
• Mycket goda möjligheter till utveckling
• Goda förmåner och arbetsvillkor
• Möjlighet att delta i tävlingar med bonussystemKvalifikationer
• B-körkort
• Inte höjdrädd
• Klarar av ett fysiskt arbete i högt tempo
• Ansvarsfull och noggrann
• Kan arbeta alla vardagar mellan kl. 08.00-17.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: jobb@bostadstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taktvätt Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostadstvättarna i Sverige AB
(org.nr 559528-3424) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746106