Vi söker T-hyg till spännande och varierad tjänst
Tandläkare Niclas Bergström AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2026-03-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkare Niclas Bergström AB i Malmö
Vi utökar nu teamet med en legitimerad tandhygienist!
Välkommen med din ansökan.
Vi är en liten, personlig klinik mitt i Malmö centrum som jobbar delvis med tandvård och delvis med estetiska injektionsbehandlingar som botox och filler samt hudvård, laser och kemisk peeling. Vi har en tydlig estetisk inriktning, men utför även traditionell tandvård samt implantatbehandlingar, inklusive kirurgi och Invisalign/estetiska tandställningar.
Vi söker en säljande tandhygienist med hjärtat på rätta stället som vill utvecklas och lära sig nya behandlingar, behandlingssätt och som tänker utanför boxen.
Hos oss har du en flexibel och varierande arbetsdag, med många härliga patienter. Du kommer att utföra traditionella arbetsuppgifter som revisionsundersökningar och parod-behandlingar, men också jobba med andra delar av verksamheten som Invisalign, och tandblekning. Stundtals kommer du att assistera tandläkare, då vi jobbar nära tillsammans. Vi försöker ofta göra både parodontal behandling och ev lagningar redan vid undersökningstillfället, i den mån det är möjligt. Det innebär mindre stress och mindre påfrestning för både personal och patent. Viss vikt kommer att läggas vid Invisalign-behandling, scanning och implantat-behandlingar, något som du kommer att lära dig mer om under introduktionstiden samt genom regelbundna kurser.
I framtiden finns stor utvecklingspotential och möjlighet att utforma tjänsten efter intresse och kan inkludera behandlingar som exempelvis hudvård och laser, samt för rätt kandidat att jobba med marknadsföring, sociala medier och vidareutveckling av verksamheten, om man vill. Det är mycket meriterande ifall du har tidigare erfarenhet eller intresse av hudvård, tex som hudterapeut.
Vi är för tillfället ett team som består av en tandläkare (ägare) och tandsköterska/auktoriserad hudterapeut som tillsammans driver den dagliga verksamheten och därutöver en läkare, en hudterapeut och en sjuksköterska som jobbar deltid. Din roll kommer därför att komplettera övriga roller och vi ser mycket fram emot att kunna erbjuda din kompetens!
Vi ser dig som självgående och initiativrik, trots att vi jobbar mycket nära varandra och alltid hjälps åt, oavsett arbetsuppgift. Patienten står i centrum hos oss och det är viktigt att kunna erbjuda god och säker vård, där varje patient ska få det lilla extra. Vi litar på att du är säker i din yrkesroll men oavsett som du jobbat ett tag eller är relativt ny kommer du alltid ha stöttning från övriga i teamet. Vi ser engagemang och utveckling som viktiga hörnstenar i verksamheten och för att skapa en meningsfull och trivsam vardag.
Vi är flexibla med startdatum samt utformning av tjänsten - vi vill främst att personal och patienter ska trivas på kliniken.
Berätta gärna lite om dig själv, hur du tänker dig att framtiden ser ut och hur du ser en optimal arbetsdag/arbetsplats.
Varmt välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: bergstrom.niclas@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Niclas Bergström AB
(org.nr 559100-6068)
Ägare
Niclas Bergström bergstrom.niclas@gmail.com
9798047