Vi söker svetsare till vår kund strax utanför Borås!
2025-12-06
Om kundföretaget
Är du noggrann, driven och gillar att svetsa? Här får du chansen att jobba i ett stabilt industriföretag, både självständigt och i team. Praktisk vana från gård eller hemmaverkstad är ett stort plus!Publiceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
När du arbetar som Svetsare hos vår kund utanför Borås kommer du i första hand att svetsa rostfria detaljer i metoden MIG/MAG, även TIG kan förekomma. Utöver svetsningen kan det också ingå efterkontroller, montering samt diverse verkstadsuppgifter som hör till produktionen.
Arbetstid: Dagtid eller 2-skift
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker nu en noggrann och driven svetsare till ett stabilt industriföretag strax utanför Borås! Du är en person som tycker om att leverera hög kvalitet och alltid vill lämna ifrån dig ett väl utfört jobb. Du trivs både med att arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor när det behövs.
Vi ser gärna att du som söker har:
• Erfarenhet av manuell svetsning, gärna inom industrin.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Har körkort och tillgång till bil
Vi vet att erfarenhet kan se olika ut, har du praktisk vana från gårdsliv eller svetsning på fritiden ser vi det som en stor tillgång!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
