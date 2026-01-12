Vi söker svetsare till vår kund strax utanför Årjäng!
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Är du en erfaren svetsare som vill arbeta i en modern produktionsmiljö? Nu söker vi duktiga svetsare till vår kunds fabrik inom tunnplåtsbearbetning, där kvalitet, precision och utveckling står i fokus.Om tjänsten
Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta med både manuell MIG-svetsning och MIG-svetsning i robotceller. Du blir en del av ett teknikdrivet team där du får möjlighet att bidra till tillverkningen av komponenter i tunnplåt med höga krav på noggrannhet och finish.Dina arbetsuppgifter
Manuell MIG-svetsning av tunnplåtsdetaljer
Övervakning och arbete i robotceller för automatiserad svetsning
Kvalitetskontroll av utfört arbete
Ritningsläsning samt arbete enligt instruktioner och standarder
Löpande samarbete med produktion och teknikavdelning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av MIG-svetsning (meriterande med erfarenhet av tunnplåt)
Har god förståelse för ritningsläsning
Trivs med att ta ansvar och arbeta noggrant
Har en positiv inställning och vill utvecklas tillsammans med teamet
Har truck- eller traverskort är det ett plus men inget krav
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med både manuella och automatiserade arbetsmoment
Stöttande kollegor och ett stabilt industriföretag
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74
9677626