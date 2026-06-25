Vi söker svetsare till MSR i Laholm
Mmsr AB / Svetsarjobb / Laholm Visa alla svetsarjobb i Laholm
2026-06-25
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Är du en erfaren svetsare som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill utvecklas inom yrket? Då kan du vara den vi söker!
MSR har varit etablerat i Laholm sedan 2014 och arbetar med allt från industrisvetsning och maskintillverkning till smidesarbeten och renovering av vattenkraftverk. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi är stolta över att leverera kvalitetsarbete till våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker en svetsare med erfarenhet av både smide och industrisvetsning. Du bör ha goda kunskaper inom:
MIG-svetsning
TIG-svetsning
MMA (pinnsvetsning)
Du kommer att arbeta med allt från tillverkning av maskiner och stålkonstruktioner till smidesräcken, reparationer och montage. Arbetet är varierande och ställer krav på noggrannhet, eget ansvar och ett gott yrkeskunnande.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av svetsning inom industri och/eller smide.
Kan läsa ritningar och arbeta självständigt.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har ett intresse av att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment.
Vi erbjuder
Hos MSR får du en trygg arbetsplats med god sammanhållning och ett trevligt arbetsklimat. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder stora möjligheter att utvecklas inom svetsning och tillverkning. Här får du arbeta med spännande projekt där ingen dag är den andra lik.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller hör av dig till oss om du vill veta mer om tjänsten. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25
Mejl & telefon
E-post: info@mmsr.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mmsr AB
(org.nr 559081-9073), https://www.mmsr.se
Mellby 527 A (visa karta
)
312 96 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Sjö amanda@marifixrailing.se 0734345715 Jobbnummer
9978101