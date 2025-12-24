Vi söker Svetsare till Mastec Components AB i Dalstorp
2025-12-24
Om kundföretaget
Är du en erfaren svetsare med en passion för kvalitet och teknik? Vill du vara en del av ett växande företag som arbetar med spännande industriprojekt? Då är detta jobbet för dig!
Mastec Components AB är en privatägd koncern med flera anläggningar i södra Sverige och Polen. Företaget är en pålitlig underleverantör inom större industriprojekt och erbjuder en komplett lösning, från idé och produktionsutveckling till serietillverkning och montering. Mastec är specialiserade på tunnplåtsbearbetning, inklusive laserskärning, bockning, bearbetning, svetsning och montering. Med över 120 års erfarenhet har företaget förfinat sin expertis inom material som aluminium, rostfritt stål och svartplåt, vilket kombineras med ständiga investeringar för att ligga i framkant inom området.
Företagets kunder utgörs av kvalificerade industriföretag från en rad olika branscher, alla med höga krav på kvalitet, leveransprecision, spårbarhet, dokumentation, ny teknik, kostnadseffektivitet och skräddarsydda processer. Mastec möter dessa krav genom att erbjuda ständiga förbättringar, effektiva produktionsmetoder och högkvalitativa lösningar, vilket gör dem konkurrenskraftiga på marknaden. Läs mer på www.mastec.se.
Publiceringsdatum2025-12-24Dina arbetsuppgifter
Som svetsare hos Mastec Components AB i Dalstorp blir du en viktig del av ett team som värdesätter gediget hantverk och samarbetet i vardagen. Här arbetar du främst med MIG/MAG-svetsning och får möjlighet att jobba med både enklare detaljer och mer avancerade konstruktioner i svartstål.
Du använder din noggrannhet i ritningsläsning, ser till att arbetet får en fin finish genom efterbearbetning, och är delaktig i kvalitetskontroller för att säkerställa att slutprodukterna håller god kvalitet. Rollen erbjuder varierade arbetsuppgifter och en chans att utvecklas i ett team där man stöttar och lär av varandra.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift.
Start enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och självgående. Du har ett öga för detaljer och gillar att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik. För att lyckas i rollen som svetsare hos Mastec så ser vi gärna att du:
Krav:
• Har tidigare erfarenhet av manuell svetsning MIG/MAG.
• Har en bakgrund inom industri och ett stort tekniskt intresse.
• Är kvalitetsmedveten och har kunskap om kvalitetssäkring för svets enligt ISO 3834.
• Har körkort och tillgång till bil.
• Har goda kunskaper inom det svenska språket, både tal och skrift.
Meriterande:
• Har erfarenhet av svetsning i TIG.
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Ersättning
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
