Vi söker svetsare till kund i Sävsjö
Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
VI på Posti Logistics Staffing söker nu en skicklig svetsare för uppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin. Uppdraget startar som en bemannings lösning via oss, med mycket goda möjligheter till en framtida anställning direkt hos kunden.
I rollen kommer du att arbeta med tillverkning av kundanpassade produkter, där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Arbetsuppgifterna innefattar svetsning i framför allt MIG/MAG, men även TIG för
Du kommer främst att arbeta med svetsning av tjockplåt och rör, utifrån tekniska ritningar.
För tjänsten krävs:
Erfarenhet av MIG/MAG (TIG är meriterande)
Goda kunskaper i ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
God fysik
Meriterande kvalifikationer:
Truckkort A och B
Erfarenhet av Monitor eller liknande affärssystem
Svetslicenser
Traverskort
Liftutbildning
FallskyddsutbildningProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning inom MIG/MAG/TIG och är trygg i att läsa och arbeta efter ritningar. Du är en person som tar ansvar för ditt arbete, har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med samarbete i team.
Du har ett genuint tekniskt intresse och en bakgrund inom industrin, antingen genom arbetslivserfarenhet eller relevant utbildning. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett starkt fokus på att leverera arbete av hög kvalitet.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9877958