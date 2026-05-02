Vi söker svetsare till kund i Mullsjö
Publiceringsdatum2026-05-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu efter en erfaren svetsare till en av våra kunder i Mullsjö, där det kommer förekomma varierande arbetsuppgifter så som svetsning, kantpress, montering, borrning bland annat. Kvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG och TIG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning och svetssymboler
• God svenska i både tal och skrift
Mediterande:
• Truckkort
• Körkort
• Erfarenhet av monteringProfil
Har du erfarenhet av svetsning, främst TIG-svetsning. Har du svetsat i rostfritt och aluminium är detta meriterande då det förekommer svetsning i dessa metaller.
Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process men vi ser gärna att du har ett driv och lång erfarenhet inom industrin. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt ut till kund.
Urval sker löpande och för att inte missa chansen . annsök redan idag!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9887497