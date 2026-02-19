Vi söker svetsare till kund i Göteborg!
2026-02-19
Dina arbetsuppgifter
Är du en praktiskt lagd svetsare som trivs i verkstadsmiljö? Vi söker nu en medarbetare till ett stabilt och växande företag i Göteborg som arbetar med anpassning och vidareutveckling av fordon och påbyggnationer.Om tjänsten
I rollen arbetar du med svetsning och montering av konstruktioner kopplade till fordonsanpassningar. Arbetet är varierande och innefattar både tillverkning från grunden och anpassning av befintliga lösningar.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Svetsning av stålkonstruktioner
• Ritningsläsning och måttanpassning
• Montering av mekaniska komponenter
• Installation av hydraulik och pneumatik
• Enklare elarbeten
• Justeringar, felsökning och kvalitetskontroller
• Du arbetar nära kollegor i produktionen och är en viktig del i att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet.
Tjänsten i korthet:
• Placering: Göteborg
• Omfattning: Heltid, långsiktigt uppdrag
• Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till anställning hos kund
• Arbetstid: Dagtid
• Start: Omgående eller enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har erfarenhet av svetsning och trivs med ett praktiskt och varierande arbete i verkstadsmiljö. Du är van att arbeta efter ritning och känner dig trygg i att självständigt ta ansvar för dina arbetsmoment - från första svets till färdig konstruktion.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du gillar att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras. Samtidigt fungerar du bra i team och bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med hydraulik, pneumatik eller enklare el, samt om du tidigare arbetat med fordon, maskiner eller konstruktioner i verkstadsmiljö.
• Erfarenhet av MIG/MAG (TIG är meriterande)
• God vana av ritningsläsning
• Certifikat för Heta Arbeten
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
