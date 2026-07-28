Vi söker svetsare till Hammar Maskin!
Nr.1 Personalpartner AB / Svetsarjobb / Borås Visa alla svetsarjobb i Borås
2026-07-28
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du noggrann, driven och gillar att svetsa? Här får du chansen att jobba i ett stabilt industriföretag, både självständigt och i team. Praktisk vana från gård eller hemmaverkstad är ett stort plus!
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
När du arbetar som Svetsare på Hammar Maskin kommer du i första hand att svetsa rostfria detaljer i metoden MIG/MAG, även TIG kan förekomma. Utöver svetsningen kan det också ingå efterkontroller, montering samt diverse verkstadsuppgifter som hör till produktionen.
Arbetstid: Dagtid eller 2-skift. Heltid, 100%.
Placering: Olsfors, strax utanför Borås.
Start: Enligt överenskommelse.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker nu en noggrann och driven svetsare till ett stabilt industriföretag strax utanför Borås! Du är en person som tycker om att leverera hög kvalitet och alltid vill lämna ifrån dig ett väl utfört jobb. Du trivs både med att arbeta självständigt och att samarbeta med kollegor när det behövs.
Vi ser gärna att du som söker har:
• Erfarenhet av manuell svetsning, gärna inom industrin.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Har körkort och tillgång till bil
Vi vet att erfarenhet kan se olika ut, har du praktisk vana från gårdsliv eller svetsning på fritiden ser vi det som en stor tillgång!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Eric Lundgren eric@firstpersonal.se Jobbnummer
10013657