Vi söker svetsare till företag i Dalstorp!
Uniflex AB / Svetsarjobb / Tranemo Visa alla svetsarjobb i Tranemo
2026-07-06
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Tranemo
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Som svetsare hos vår kund kommer du att arbeta med tillverkning, reparation och montering av metallkonstruktioner. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Svetsning av olika material och komponenter med MIG-, MAG- och TIG-metoder beroende på projektens krav.
Läsning och tolkning av ritningar för att säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande specifikationer och kvalitetskrav.
Underhåll och kontroll av svetsutrustning samt säkerställande av att verktyg och maskiner är i gott skick.
Samarbete med produktionsteamet för att uppnå uppsatta mål och leverera arbete av hög kvalitet inom givna tidsramar.
Bidra till en effektiv produktion där precision, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av svetsning, gärna med certifikat inom MIG, MAG eller TIG (meriterande).
Har god vana av att läsa och arbeta efter ritningar.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
Är ansvarstagande, självgående och trivs med att arbeta i team.
Har erfarenhet från tillverkningsindustrin eller ett starkt intresse för att utvecklas inom branschen.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844947-2088363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
514 31 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ivana Saric ivana.saric@uniflex.se Jobbnummer
9994478