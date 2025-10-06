Vi söker svetsare till Erlandsson och Berghs AB
2025-10-06
Vi söker en erfaren och självgående svetsare för arbete med fjärrvärmeinstallationer. Du kommer att arbeta med svetsning av fjärrvärmeanläggningar i både svart och rostfritt material - både vid förläggning och vid kopplingspunkter i fastigheter. Arbetet är varierat och sker både på fältet och i verkstad. Du blir en viktig del av projektteamet och bidrar till att leverera hållbara och kvalitativa lösningar inom fjärrvärme och VVS.
Arbetsuppgifter
Svetsning av rörsystem inom fjärrvärme, värme, vatten och sanitet
Installation och reparation av VVS- och fjärrvärmekomponenter
Svetsning i svart och rostfritt stål
Arbete i nyproduktion samt serviceuppdrag
Tillskärning, montering och kvalitetskontroll
Samarbete med montörer, tekniker och projektledare
Vi söker dig som
Har erfarenhet av svetsning inom fjärrvärme eller liknande rörsystem
Har giltiga svetsarprövningar enligt EN ISO 9606-1 för en eller flera av följande: MAG-svetsning, Gas-svetsning, TIG-svetsning av rostfritt stål
Är van vid att läsa ritningar och arbeta självständigt
Ritningsläsning
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning eller samordning
Certifikat för Heta arbeten och ID06
Lift- och fallskyddsutbildning
Vi erbjuder
En varierad roll inom både nyproduktion och service
Arbete i ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet
Möjlighet att utvecklas inom VVS- och fjärrvärmeområdet
Trygg anställning i ett stabilt företag
Korta beslutsvägar och tydlig kommunikation

Publiceringsdatum: 2025-10-06

Om företaget
Erlandsson & Berghs är resultatet av en sammanslagning mellan Erlandsson's VVS & Fastighetsservice AB och Berghs Rörteknik AB. Två välrenommerade företag som sedan 2022 är en del av Sparc Group. Vi är ett VVS-företag med spetskompetens inom helentreprenad och fastighetstjänster. Med utgångspunkt i Stockholm erbjuder vi projektledning, installation, underhåll och service för både företag och privatpersoner. Våra tjänster omfattar VVS, svetsteknik (Gas och TIG), fjärrvärme, värmepumpar, varmvattenberedare och allmän VVS-service.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Tim Svensson tim@rorjanne.se Jobbnummer
9543404