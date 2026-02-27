Vi söker svetsare till Erlandsson och Berghs AB

Sparc Group AB (publ) / Svetsarjobb / Stockholm
2026-02-27


Visa alla svetsarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Stockholm, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Uppsala eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren och självgående svetsare för arbete med fjärrvärmeinstallationer. Du kommer att arbeta med svetsning av fjärrvärmeanläggningar i både svart och rostfritt material - både vid förläggning och vid kopplingspunkter i fastigheter. Arbetet är varierat och sker både på fältet och i verkstad. Du blir en viktig del av projektteamet och bidrar till att leverera hållbara och kvalitativa lösningar inom fjärrvärme och VVS.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Dina arbetsuppgifter
Svetsning av rörsystem inom fjärrvärme, värme, vatten och sanitet

Installation och reparation av VVS- och fjärrvärmekomponenter

Svetsning i svart och rostfritt stål

Arbete i nyproduktion samt serviceuppdrag

Tillskärning, montering och kvalitetskontroll

Samarbete med montörer, tekniker och projektledare

Vi söker dig som

Har erfarenhet av svetsning inom fjärrvärme eller liknande rörsystem

Har giltiga svetsarprövningar enligt EN ISO 9606-1 för en eller flera av följande: MAG-svetsning, Gas-svetsning, TIG-svetsning av rostfritt stål

Är van vid att läsa ritningar och arbeta självständigt

Ritningsläsning

Meriterande

Erfarenhet av arbetsledning eller samordning

Certifikat för Heta arbeten och ID06

Lift- och fallskyddsutbildning

Vi erbjuder

En varierad roll inom både nyproduktion och service

Arbete i ett sammansvetsat team med hög yrkesstolthet

Möjlighet att utvecklas inom VVS- och fjärrvärmeområdet

Trygg anställning i ett stabilt företag

Korta beslutsvägar och tydlig kommunikation

Om företaget
Erlandsson & Berghs är resultatet av en sammanslagning mellan Erlandsson's VVS & Fastighetsservice AB och Berghs Rörteknik AB. Två välrenommerade företag som sedan 2022 är en del av Sparc Group. Vi är ett VVS-företag med spetskompetens inom helentreprenad och fastighetstjänster. Med utgångspunkt i Stockholm erbjuder vi projektledning, installation, underhåll och service för både företag och privatpersoner. Våra tjänster omfattar VVS, svetsteknik (Gas och TIG), fjärrvärme, värmepumpar, varmvattenberedare och allmän VVS-service.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7167728-1864524".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347), https://sparcgroup.teamtailor.com
Albybergsringen (visa karta)
137 69  ÖSTERHANINGE

Arbetsplats
Sparc Group AB

Jobbnummer
9766980

Prenumerera på jobb från Sparc Group AB (publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sparc Group AB (publ):