Vi söker Svetsare som vill utveckla sin kompetens!
2025-09-22
Dina arbetsuppgifter
Inom industrisektorn behövs det alltid duktig personal med svetskompetens. Har du precis avslutat en svetsutbildning eller vill utveckla dig mer inom svetsning? Då bör du söka till oss!
Arbetsuppgifterna består av manuell svetsning av både större och mindre detaljer i metoderna MIG/MAG. Montering, ritningsläsning och efterbearbetning av produkt ingår också arbetsuppgifter hos vårt kundföretag.
Kundföretaget är beläget mellan Vara och Lidköping.
Arbetet är förlagt till dagtid.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som söker har en praktisk utbildning sedan tidigare. Du har kunskaper inom svetsning, exempelvis från utbildning eller tidigare arbeten. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Som person trivs du i industrimiljö, har ett genuint intresse för teknik och är villig att lära dig nytt. Du har inget emot att arbeta självständigt och du gillar att stå vid en svets och producera. Du upplevs som positivt inställd till arbete och vill alltid lämna ifrån dig god kvalitet på de produkter som du producerat.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta oss via mail, johan@firstpersonal.se
Ersättning
Fast lön
