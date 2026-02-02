Vi söker svetsare för kommande uppdrag
Vi söker nu svetsare för kommande uppdrag!
Ditt arbete kommer bestå av svetsning i olika metoder och material. Det innebär att man löpande arbetar med att hålla en hög kvalitet och ser förbättringar i processerna. Även andra arbetsuppgifter inom industrisektorn kan förekomma.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom svetsning, eller är utbildad inom området och vill utvecklas och lära dig mer.
För oss är din personlighet viktig. Du har ett eget driv, är kreativ och nytänkande. Vidare är du noggrann och värdesätter ordning och reda på arbetsplatsen.
Skriv i din ansökan vilka svetsmetoder samt material du har erfarenhet av.
Travers och truckkort är ett krav.
Övrig information
Vi söker personer som är positiva, produktiva och driftiga i arbetet, och som kan arbeta likaväl självständigt som i grupp tillsammans med andra. Utöver detta håller du ordning och reda, och kan lägga upp ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare. Specificera gärna dina kunskaper och erfarenheter i ditt CV. Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
