Vi söker Sveriges främsta studie- och yrkesvägledare!
2025-10-01
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Bildningsförvaltningen ansvarar för alla barn, ungdomars och vuxnas bildning i Eda kommun. Tillsammans med våra 270 medarbetare arbetar vi för att skapa förutsättningar för invånarnas lärande och utveckling utifrån huvudmannens vision: "Alla ska lyckas". Förvaltningen ansvarar för samtliga skol- och verksamhetsformer från förskola, grundskola, kulturskola till gymnasie- och vuxenutbildning. Vi arbetar på uppdrag av bildningsnämnden och utgår från våra 10 ömsesidiga förväntningar om hur vi förväntas agera, uppfattas och förhålla oss i det dagliga mötet mellan medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare. "Alla ska lyckas" är vårt gemensamma arbetssätt och förhållningssätt som bygger på ett aktivt ledarskap och ett ömsesidigt ansvar för vårt systematiska kvalitets-, arbetsmiljö- och professionsutvecklingsarbete. För att alla ska lyckas och utvecklas arbetar vi utifrån en helhetssyn med utgångspunkt från ledorden kunskap, trygghet, stöd, språk och framtid, som anger verksamhetens gemensamma mål, uppdrag och riktning.
Brinner för att stötta barn och unga i deras framtidsval och vill göra skillnad i vardagen. Du är trygg i din yrkesroll och tycker om att arbeta i en dynamisk skolmiljö där varje dag bjuder på nya möten och möjligheter. Din drivkraft är att ge eleverna verktyg och motivation för att nå sina mål oavsett varifrån de startar.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss blir du en viktig kugge i grundskolans helhetsuppdrag. Du kommer att arbeta nära elever, vårdnadshavare, skolledning och personal för att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull väg framåt för våra barn och ungdomar. Vi värdesätter din kompetens och erbjuder stöd i form av handledning, kollegialt lärande och kompetensutveckling. Hos oss får du både frihet och ansvar att forma ditt arbete utifrån elevernas behov och skolans mål.
Om uppdraget
Uppdraget som studie- och yrkesvägledare är centralt organiserat på uppdrag av bildningsförvaltningen och skolledningen i grundskolan. Du ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp den kommungemensamma planen för studie- och yrkesvägledning inom grundskolan. Du är den som bidrar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin valkompetens och att se sina egna styrkor, för att rusta eleverna för framtiden.
Du arbetar både på individnivå och på gruppnivå. Genom samtal, lektioner och samverkan med pedagoger skapar du möjligheter för eleverna att förstå hur skola, utbildning och arbetsliv hänger ihop. Du kommer även vara en del av skolans elevhälsoarbete, där din kompetens är viktig för att skapa motivation, målmedvetenhet och trygghet i valen framåt.
Arbetsuppgifter
I ditt arbete ingår att du arbetar övergripande och har en aktiv roll i elevernas utbildnings- och yrkesorientering genom individuella samtal och gruppvägledning, stärka elevernas självkännedom, målmedvetenhet och förmåga att fatta välgrundade beslut samt planera och genomföra undervisningsmoment och aktiviteter kopplade till arbetslivet. Du informerar elever och vårdnadshavare om gymnasievalet samt vidare studier och yrkesvägar, samverkar med lärare för att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och fungerar som en länk mellan skola och omvärld genom kontakter med arbetsliv, utbildningsanordnare och andra aktörer. Du deltar också i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidrar till utveckling av vägledningsinsatserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som studie- och yrkesvägledare och som har god kännedom om utbildningssystemets olika nivåer, vägar och möjligheter. Du har förståelse för arbetsmarknadens utveckling och kan förmedla denna på ett tydligt och inspirerande sätt. Att uttrycka dig väl i både tal och skrift är en självklarhet för dig, och du har erfarenhet av att arbeta i skola eller med vägledning.
Kompetenskrav
För att lyckas i rollen behöver du ha en stark förmåga att skapa förtroendefulla relationer och möta eleverna där de befinner sig. Du är strukturerad och organiserad i ditt arbete, men också flexibel när situationen kräver det. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och en vilja att se möjligheter blir du en trygg och inspirerande vägledare. Du tycker om att samarbeta och bidra till skolans utveckling, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. Du är van vid att använda digitala verktyg och ser det som en naturlig del av ditt arbete att använda digitala resurser för vägledning, information och dokumentation. Framför allt brinner du för att stötta barn och unga i deras framtidsval och vill göra skillnad i vardagen.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Skicka in CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för uppdraget.
Sista ansökningsdag är 2025-10-23, men urval och intervjuer sker löpande
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Biträdande skolchef
