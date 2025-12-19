Vi söker svagströmstekniker - Förbifart Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker Svagströmstekniker till Förbifart Stockholm
Vill du vara med i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt?
Vi söker nu erfarna svagströmstekniker till ett spännande och långsiktigt uppdrag inom Förbifart Stockholm.
Om rollen:
Du kommer att arbeta med svagströmsinstallationer i tunnel- och teknikutrymmen. Arbetet innebär installation och driftsättning av säkerhetssystem och andra tekniska lösningar.Du blir en viktig del i att bygga en säker och modern tunnelmiljö.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
• Installation av svagströmssystem (larm, CCTV, brand, data, fiber m.m.)
• Kabeldragning, kanalisation och koppling- Felsökning och dokumentation- Samarbete med andra teknikområden och entreprenörer på plats
• Arbeta enligt ritningar och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av svagströmsinstallationer inom bygg, industri eller infrastruktur- God vana av att arbeta med kabel och system inom data/tele/larm
• Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort (meriterande)
eLinked erbjuder:God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet med tillhörande förmåner som reseersättning/restid mm.
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserProfil
För att vara en attraktiv svagströmstekniker på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega. Det är viktigt att kunna samarbeta likaväl som att arbeta självständigt.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.
