Vi söker Studenter till uppdrag inom Asset Management | Umeå
2026-03-16
Vill du bygga relevant erfarenhet inom finans redan under studietiden? Vi på Jefferson Wells söker nu en studentmedarbetare till ett konsultuppdrag inom Asset Management, där du får kombinera studier med praktiskt och meriterande arbete. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Umeå
Anställningsform: Konsultuppdrag på timmar via Jefferson Wells under pågående studier
Uppdragets längd: Start 1/4 tom 31/12 -2026
Övrigt: Arbete utförs på plats på kundens kontor
Om uppdraget
Som studentkonsult inom Asset Management arbetar du både operativt och analytiskt med en leasingportfölj. Du hanterar avtal som löper ut genom dialog med kunder, analyserar olika alternativ och deltar i förhandlingar kring utköp eller förlängningar. Uppdraget omfattar även hantering av utrustning som ska återtas, exempelvis vid konkurser, samt samarbete med externa partners inom remarketing.
Du stöttar teamet med rapportering, uppföljning och uppdatering av information i interna system. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag, vilket ger dig en bred förståelse för Asset Management och finansiella flöden i praktiken.
Du blir en del av ett nordiskt team och samarbetar nära kollegor inom bland annat försäljning, operations och riskhantering. För att du ska få en trygg och utvecklande start får du introduktion och löpande stöd i uppdraget, med fysisk närvaro på kontoret i Umeå tillsammans med engagerade kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med avtalsslut, inklusive analys, kundkontakt, förhandling och dokumentation
Hantera utköp och förlängningar av leasingavtal
Stötta vid återtag av begagnad utrustning från avtalsslut och konkurser
Uppdatera och kvalitetssäkra information i interna portföljsystem
Bidra med rapporter, uppföljningar och analyser, exempelvis i Excel eller andra analysverktyg
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi, teknik, industriell ekonomi eller liknande och vill bygga erfarenhet inom finans och leasing
Är strukturerad, målinriktad och van att arbeta mot deadlines
Är självständig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Har god analytisk förmåga och tycker om att arbeta med data, siffror och rapporter
Är lösningsorienterad och flexibel inför varierande arbetsuppgifter
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Trivs med att arbeta på kontor och samarbeta med kollegor
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som anställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Publiceringsdatum2026-03-16Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Arbetsgivare Experis AB
Vasagatan 6, 903 29, Umeå
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer 9800929
9800929