Vi söker studenter som vill jobba som livsmedelsoperatör

Uniflex AB / Kemiingenjörsjobb / Västerås
2026-07-10


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Om tjänsten Söker du ett extrajobb till efter sommaren? Vi söker nu dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51%.
Som livsmedelsoperatör arbetar du i produktionen på en produktionslinje .
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:

Förädling, beredning, skivning och paketering av livsmedel

In- och utvägning av råvara

Övervakning och hantering av maskinutrustning

Utförande av kvalitets- och hygienkontroller

Arbete enligt uppsatta rutiner, mål och säkerhetsföreskrifter

Arbetet sker i en kyld och bullrig miljö och ställer höga krav på hygien, noggrannhet och säkerhet. Du får introduktion och upplärning på plats – tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Tjänsten är en timanställning och inleds med ungefär en veckas introduktion på heltid, för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att komma in i arbetet. Därefter sker inbokning utifrån verksamhetens behov. Arbetstiderna varierar och arbetet kan förläggas till dag- och/eller kvällstid, söndag–fredag.
Vem är du? Vi söker dig som:

Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 51 % (t.ex. studier eller annat arbete)

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten

Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo, även när arbetsuppgifterna är repetitiva

Är flexibel, uthållig och kan hoppa in med kort varsel

Är en prestigelös lagspelare med god arbetsmoral

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

Tidigare erfarenhet från industri, produktion eller lager

Erfarenhet från snabbmatskedja eller liknande, där du fått rutin på att arbeta snabbt, noggrant och med fokus på kundens upplevelse.

Truckkort A och B

Kunskaper i SAP och Excel

För denna tjänst kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7804634-2096027".

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta)
722 15  VÄSTERÅS

Kontakt
Amanda Virta
amanda.virta@uniflex.se
+46709434594

Jobbnummer
9999189

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