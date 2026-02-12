Vi söker studenter som vill arbeta på lager under terminerna och i sommar!
2026-02-12
Vill du arbeta extra under året och ha ett garanterat sommarjobb på schema? Vi söker nu truckförare till vår kund Systembolaget och deras varudepå i Birsta. Introduktioner för tjänsten sker löpande med omgående start!
Systembolagets varudepåer lagerför hela Systembolagets sortiment och levererar varor till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av landet. Ledorden på varudepån är kundnöjdhet och kvalitet, vilket genomsyrar hela verksamheten. Arbetsuppgifterna är främst orderplock till butik eller kund! Ledorden på arbetsplatsen är kundnöjdhet och kvalitet, vilket genomsyrar hela verksamheten. Är du noggrann, flexibel och har ett öga för detaljer så kan du vara den vi söker!
Du behöver ha ett truckkort eller ha en vilja att lära dig då arbetsuppgifterna främst genomförs med trucken. För att få ett truckkort via oss vill vi att du kan arbeta minst ett år framåt och ha god tillgänglighet under högsäsong som infaller sig inför påsk, midsommar, jul/nyår samt under sommaren (juni-augusti). Du ska även vara tillgänglig för introduktion omgående.
Arbetstiderna för detta jobb varierar, men är till största del förlagda måndag till torsdag kl. 6-15 eller kl. 7-16. Under högsäsong kan det tillkomma pass på fredagar och söndagar samt kvällspass kl 15-00. Anställningen inleds med en två dagars introduktion kl. 7-16 och introduktionerna sker löpande.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ha fullständig gymnasieutbildning
Ha studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Intyg krävs.
Ha truckkort eller en vilja att lära dig
Vara tillgänglig för introduktion omgående och först och främst kunna arbeta på schema under sommaren för att sedan kunna arbeta extra vid behov även resterande del av året.
Behärska god svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har minst ett år kvar på dina studier och ser långsiktigt på en anställning via oss! Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar ute hos vår kund i Birsta! Så ansöker du
