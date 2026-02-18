Vi söker studenter som vill arbeta på lager hos vår kund i Landvetter!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Härryda
2026-02-18
Vill du ha ett flexibelt extrajobb att kombinera med dina studier? Har du erfarenhet av att arbeta i lager med plock och pack, kanske är du även en fena på att köra truck? Då har vi tjänsten för dig!
Nu söker vi engagerade och vana lagerarbetare till vår kund i Landvetter. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av orderplock och packning av beställningar inom e-handel. En stor del av arbetet är truckkörning och det är därför viktigt att du har erfarenhet av att köra truck. Vidare kan administrativt arbete förekomma, samt mer pyssligt arbete såsom att packa returer. På grund av de varierande arbetsuppgifterna är det viktigt att du är flexibel som person. Arbetsplatsen är stor, med flera avdelningar och många kollegor.
Som deltidsanställd ser vi gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan men främst på måndagar, tisdagar och onsdagar. Arbetstiderna är främst dagtid.
Du kommer under våren att jobba extra men under sommaren ser vi gärna att du är tillgänglig för arbete på heltid.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult.
DETTA SÖKER VI
Du har inställningen att allt går om man bara vill. Du är lyhörd för feedback, samarbetsvillig och arbetar lika bra i grupp som individuellt. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt, liksom vikten av att vara engagerad och uthållig.
Vi vill vidare att du:
Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50%, exempelvis ett annat deltidsarbete
Har fyllt 18 år
Goda tal- och skriftkunskaper i svenska
Truckkort A1-A4 och B1-B4 samt vana av att köra truck i tjänst
Har god fysisk för att klara av de tunga lyften som förekommer
Har möjlighet att arbeta främst i början på veckan
Platserna tillsätts löpande, så du är välkommen med din ansökan redan idag! Sista dag att ansöka är 2026-03-17
