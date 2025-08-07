Vi söker stödpedagog till Nillas vägs gruppbostad
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden. Verksamhet funktionsnedsättning utför alla de insatser som regleras i LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta), vilka bland annat inkluderar särskilt boende och daglig verksamhet samt personlig assistans.
Verksamhetens främsta uppgift är att främja jämlikhet i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifter
Som stödpedagog ingår du i ett arbetslag och är schemalagd efter verksamhetens behov där tjänstgöring under kvällar och helger ingår. Omfattning av stödpedagogens ansvarsområden och tid kan se olika ut på olika enheter beroende på insats, målgrupp, eller andra omständigheter. I det brukarnära arbetet ingår det i stödpedagogens uppdrag att ge pedagogisk vägledning och vara ett stöd för stödassistenterna i deras uppdrag.
I rollen som stödpedagog ingår följande arbetsuppgifter:
Social dokumentation:
• Dokumentationsombud
• Ansvarig för att den sociala dokumentationen på enheten följer lagstiftning och föreskrifter.
• Handledning, kvalitetssäkring och stöttning till stödassistenterna kring den sociala dokumentationen
Metod:
• Ansvarig för att skapade rutiner och mallar utgår från socialtjänstens beslutade metoder och riktlinjer.
• Identifiering och vägledning i metodutveckling och pedagogiskt arbete.
• Planering och ledning av metodmöten.
• Ansvarig för att det skapas ändamålsenliga rutiner för samtliga brukare.
Introduktion:
• Ansvarig för introduktion av nya brukare i verksamheten.
• Handledning för stödpedagogstuderande vid praktik eller LIA (lärande i arbetslivet)Kvalifikationer
Vi välkomnar ansökningar från kandidater som har adekvat eftergymnasial utbildning inriktning stödpedagog motsvarande minst 200 YH eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning/LSS, samt innehar goda kunskaper i social dokumentation. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och en väl förankrad förståelse för de lagar och riktlinjer som styr verksamheten inom funktionshinderområdet. Du är van att arbeta med kvalitetssäkring och har god kännedom om, samt tillämpar, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i det dagliga arbetet.
Som stödpedagog har du det pedagogiska helhetsansvaret och utgår alltid från brukarens behov och förutsättningar. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både brukare, anhöriga och kollegor.
Du har lätt för att anpassa dig efter individ och situation, är strukturerad, ansvarstagande och har ett tydligt engagemang för att stödja människor till ett självständigt och meningsfullt liv.
Du har en naturlig fallenhet för ledarskap och motiverar och engagerar dina medarbetare på ett inspirerande sätt. Att utveckla verksamheten tillsammans med ditt team är en drivkraft för dig. Med din lyhördhet och ditt positiva förhållningssätt bidrar du till ett gott samarbete med kollegor i olika yrkesroller.
• Meriterande:
• Erfarenhet av psykiatri
• Kunskap om lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande
kommunikation)
• Kompetens inom MI (motiverande samtal)
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun.
Bakgrundskontroller genomförs för samtliga tjänster inom verksamhet funktionsnedsättning. Du begär ut ditt registerutdrag här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
