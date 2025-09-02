Vi söker stödfamiljer - vill du vara med och göra skillnad?
2025-09-02
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som stödfamilj öppnar ni ert hem och hjärta för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning, som är upp till 21 år. Ni ger dem en välkommen paus, nya upplevelser och chansen att skapa egna vänner och minnen utanför den ordinarie familjen. Samtidigt ger ni föräldrarna värdefull avlastning och trygghet i vardagen. Tillsammans skapar ni glädje, gemenskap och stöd som kan göra stor skillnad för både barnet/ungdomen och er.
Du blir en viktig del av kommunens arbete för att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning en trygg och stimulerande miljö. För ditt engagemang får du arvode och omkostnadsersättning, som följer de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har satt upp.
Just nu söker vi två engagerade stödfamiljer som vill göra en verklig skillnad. En av våra killar är 7 år och behöver trygghet och stöd två helger i månaden. Den andra är 18 år och söker en varm familjemiljö en helg i månaden.Kvalifikationer
Vi ser gärna att de sökande har erfarenhet av funktionsnedsättning som tidigare, men det är inget krav.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
