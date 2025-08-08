Vi söker Stansoperatör till en av våra kunder i Forserum
Är du en tekniskt intresserad person med erfarenhet av produktionsarbete och plåtbearbetning? Just nu söker vi en engagerad stansoperatör till ett uppdrag inom tillverkningsindustrin. Du kommer att spela en nyckelroll i produktionen där du arbetar med stansmaskiner för att forma plåtdetaljer med hög precision.
Vi söker nu efter en stansoperatör till en av våra kunder som håller till i Forserum.
I denna roll ansvarar du för att ställa in och köra maskiner, övervaka processen och justera vid behov. Du utför mätningar enligt ritning och ser till att varje produkt håller högsta kvalitet. Det är ett arbete som kräver noggrannhet, teknisk förståelse och ett strukturerat arbetssätt.Profil
Vi söker dig som:
• Har arbetat som maskinoperatör, gärna med erfarenhet av stansning
• Känner dig trygg med ritningsläsning och mätteknik.
Det är meriterande om du har:
CNC-kunskaper och/eller erfarenhet av programmering
Truckkort
Traverskort Ersättning
