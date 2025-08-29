Vi söker ställningsbyggare till vårt team i Dalarna.
2025-08-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Är du en person som vill utvecklas och har en passion för yrket ställningsbyggare? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som ställningsbyggare hos oss får du arbeta i ett erfaret och sammansvetsat team där vi värdesätter säkerhet, kvalitet och laganda. Arbetet är fysiskt krävande och utförs på olika platser runt om i Dalarnas län, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna ta dig till olika arbetsplatser.
Vi söker dig som
Är seriös, ansvarstagande och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete och inte räds utmaningar
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Har B-körkort (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt företag
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Möjlighet att utvecklas inom yrket och växa med oss
Ett positivt arbetsklimat tillsammans med kunniga kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: nehani.lumbardh@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lombardo Ställningar AB
(org.nr 559170-4647), https://www.lombardostallningar.se/
Rostberg 65
790 15 SUNDBORN
)
790 15 SUNDBORN Arbetsplats
Dalarna Jobbnummer
9483809