Vi söker ställare till vår kunds formsprutningsavdelning

Posti Logistics Staffing AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mullsjö
2026-07-17


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Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Mullsjö, Habo, Jönköping, Ulricehamn, Falköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti Logistics Staffing söker för kunds räkning en erfaren ställare till formsprutningsproduktion i Mullsjö.

Som ställare ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv produktion i formsprutningsmaskinerna. Du arbetar nära produktion för att garantera att rätt produkt når kunden, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Arbetsuppgifter som kan förekomma:

Verktygsbyte och inställning av formsprutningsmaskiner

Uppstart, drift och övervakning enligt produktionsorder

Felsökning och korrigering vid driftstörningar

Programmering och justering av robotar kopplade till maskinerna

Det kan förekomma nattarbete och kvällsarbete.

Profil
För att passa in i rollen tror vi att du är en noggrann, ansvarstagande person som trivs att arbeta i team där kvalitet och förbättring står i fokus.

Vi tror också att du har tidigare erfarenhet av ställarbete inom formsprutning, god förståelse för plastmaterial och att du har förmågan att analysera och lösa tekniska problem.

Har du någon teknisk utbildning inom plastproduktion eller inom underhållsteknik är detta meriterande.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Posti Logistics Staffing

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
10005717

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