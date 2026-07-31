Vi söker ställare till vår kunds formsprutningsavdelning
Posti Logistics Staffing AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mullsjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mullsjö
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti Logistics Staffing söker för kunds räkning en erfaren ställare till formsprutningsproduktion i Mullsjö.
Som ställare ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv produktion i formsprutningsmaskinerna. Du arbetar nära produktion för att garantera att rätt produkt når kunden, i rätt tid och med rätt kvalitet.
Arbetsuppgifter som kan förekomma:
Verktygsbyte och inställning av formsprutningsmaskiner
Uppstart, drift och övervakning enligt produktionsorder
Felsökning och korrigering vid driftstörningar
Programmering och justering av robotar kopplade till maskinerna
Det kan förekomma nattarbete och kvällsarbete. Profil
För att passa in i rollen tror vi att du är en noggrann, ansvarstagande person som trivs att arbeta i team där kvalitet och förbättring står i fokus.
Vi tror också att du har tidigare erfarenhet av ställarbete inom formsprutning, god förståelse för plastmaterial och att du har förmågan att analysera och lösa tekniska problem.
Har du någon teknisk utbildning inom plastproduktion eller inom underhållsteknik är detta meriterande.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
10017555