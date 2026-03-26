Vi söker städare till flyttstädning bli en del av vårt team!

SMB Sverige AB / Städarjobb / Strängnäs
2026-03-26


Städare sökes till flyttstädning
Vi söker nu engagerade och noggranna städare till vårt team! Som en del av oss kommer du främst att arbeta med flyttstädningar hos privatpersoner och företag.

Dina arbetsuppgifter
Rengöring av hela bostäder vid flytt (kök, badrum, golv, fönster m.m.)
Städning av skåp, garderober och vitvaror
Säkerställa att bostaden lämnas i toppskick inför nästa boende

Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har öga för detaljer och gillar ordning och reda
Har erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt och i team
Körkort är ett krav och tillgång till egen bil

Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trevligt arbetsklimat och schyssta villkor

Låter det intressant? Skicka din ansökan till smbstad@gmail.com redan idag - vi rekryterar löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
via epost
E-post: smbstad@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping".

Arbetsgivare
SMB Sverige AB (org.nr 556801-4129)
645 22  STRÄNGNÄS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9822306

