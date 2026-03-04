Vi söker städare som önskar fastjobb åretrunt!
Vi på Åre städ driver verksamhet inom städning i Åre-trakterna. Vi har funnits i 15 år och är väldigt seriösa i vårt mål som vi önskar nå tack vare att utföra riktigt bra jobb varje dag!
Är du seriös och önskar en fast anställning på året runt basis inom städning så sök idag! Vi börjar med provanställning och om du levererar riktigt bra resultat till våra kunder så går vi över till fastjobb!
Vi söker 2 personer som är seriösa och med god erfarenhet inom städning.
Riktigt bra lön utlovas men vi förväntar att du är seriös och har god erfarenhet inom städning.
Sök endast om du bor i Åre kommun. Skicka cv till info@arestad.net
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Info@arestad.net
E-post: Info@arestad.net Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Ghusson Åre AB
Åre städ
