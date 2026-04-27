Vi söker ST-läkare till Klinisk fysiologi
2026-04-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du utvecklas i din roll som läkare på ett av norra Europas största sjukhus? Vi söker nu ST-läkare till Klinisk fysiologi, en av de största enheterna i landet. Vi hoppas att du gör din resa mot specialistkompetens hos oss!
Om verksamheten
Klinisk Fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av de största enheterna i landet. Vi har ungefär 200 medarbetare varav cirka 40 specialistläkare och cirka 10 ST-läkare. Vill du bli en av våra nästa ST-läkare?
Universitetssjukhuset har flera rikssjukvårdsuppdrag inom bland annat transplantation och hjärtkirurgi och vi utvecklar metoder, forskar och undervisar tillsammans med Göteborgs Universitet. Genom att du ser många stora patientgrupper med avancerad sjukdom kan du vässa din yrkeskunskap.
Kliniken har fem sektioner - hjärtultraljud, kärlultraljud, lung- och arbetsfysiologi, nuklearmedicin, barnfysiologi - där huvuddelen av den cirka 5-åriga ST-utbildningen sker. Kliniken har ett nära samarbete med radiologi. Kliniken har en egen studierektor.
Två sektionschefer har ett gemensamt chefskap för hela läkargruppen. Varje sektion har en vårdenhetsöverläkare som ansvarar för metodarbetet. Underläkarna och ST-läkarna är ofta involverade i metodarbetet.
Om arbetet
Forskning och innovation är en viktig del i universitetssjukhusets vardag liksom utbildningsuppdrag och utveckling. Du som börjar som ST-läkare hos oss erbjuds därför stora möjligheter att arbeta med dessa centrala arbetsuppgifter inom universitetssjukvården, och förväntas engagera dig i dessa områden tidigt under din ST.
Som ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du i samband med att du startar din tjänstgöring en övergripande handledare, ett utbildningsprogram som följs upp med regelbundenhet samt övergripande och verksamhetsspecifik introduktion. ST-utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter. Strukturerad handledning och feedback ingår i vår ST-utbildning som organiseras av studierektor. I arbetet ingår teamarbete och att du utgör en integrerad del av vårt stora utbildningsuppdrag. Du förväntas därför deltaga aktivt i undervisning av läkarstudenter, AT-läkare och vårdpersonal från andra yrkeskategorier.
Du har avsatt tid för inläsning en halvdag per vecka, samt tid för förbättringsarbete, vetenskapligt arbete och för de kurser som ingår i studieplanen. Kliniken bedriver forskning inom hjärta-kärl och onkologi och det finns goda möjligheter att delta i detta arbete.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för funktionell diagnostik. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fysiologi.
Du kan ta egna beslut men gillar att diskutera med kollegor och delta i förbättringsarbeten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med avslutad ST-tjänstgöring och övergång till specialistläkare fortsätter anställningen på ledig specialistbefattning på SU eller på annan förvaltning i Västra Götalandsregionen. Dialog kring framtida placering sker under ST-tiden vid den årliga bedömningen.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
