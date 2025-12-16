Vi söker ssk till LSS och socialpsykiatri i kommunal primärvård Stenungsund
Stenungsunds kommun / Sjuksköterskejobb / Stenungsund Visa alla sjuksköterskejobb i Stenungsund
2025-12-16
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
För att kunna möta behovet i verksamheten och för att kunna upprätthålla vård med hög kvalitet behöver vi nu förstärka vårt härliga team med ytterligare en sjuksköterska. Vi söker dig som är nyfiken på att arbeta med patienter inom LSS och socialpsykiatrin. Är det du?Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget är riktat mot LSS och socialpsykiatri. Du har ditt kontor och utgår alltid från sjuksköterskornas gemensamma lokaler innan du åker ut på dagens hembesök. Arbetstiden är schemalagd och utförs både dag, kväll och helg. Merparten av arbetspassen är schemalagda dagtid och du arbetar en helg av sex. På kväll och helg arbetar du över flera områden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet eller LSS/psykiatri, vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats.
Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och med ett personcentrerat förhållningssätt utifrån individens förutsättningar. Ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom enhetschef, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor utgör en stor del av arbetet. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete, där du möter patienter med olika vårdbehov och stödinsatser. Du utmanas med kreativa och roliga arbetsuppgifter där du sätter den enskilde i centrum och ser till varje individs behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som är nyfiken på att arbeta med patienter inom LSS eller psykiatri. Erfarenhet av målgruppen är meriterande, men för dig som är ny så kan vi erbjuda digital utbildning där du får lära dig mer om sjuksköterskearbetet som bedrivs i kommunal primärvård samt om målgruppen du kommer arbeta med.
Vi ser att du ha ett positivt synsätt vad gäller utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Du har förmågan att vara flexibel och självständig i att planera och utföra dina insatser. Som person är du serviceinriktad och lyhörd samt delar med dig av din kompetens. Du har lätt för att samarbeta och hitta lösningar på de utmaningar som uppstår. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas .
B-körkort krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9648057