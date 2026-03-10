Vi Söker Specialpedagog/speciallärare Eller Lärare Till Akademi Magelungen
Magelungen Utveckling AB / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2026-03-10
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder resursskolor, behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer.
Om Akademin
Akademi Magelungen strävar efter att vara ledande på kompetensutveckling inom socialt arbete, skola och behandling. Utbildningar och handledning görs mot skolor, behandlingsverksamheter och övrig omsorgsverksamhet som riktar sig till unga och familjer. Arbetet på akademi Magelungen präglas av kreativitet, professionalitet och ett nära samarbete med kollegor.
Om tjänsten
Nu söker vi en medarbetare som vill stärka oss som utbildningsaktör inom specialpedagogik och skola! Som utbildare på Akademi Magelungen har du ett varierat arbete som i huvudsak omfattar följande arbetsgifter:
• Utbildning: Du genomför både kortare föreläsningar och längre utbildningar. Uppdraget som utbildare innebär att du kursleder, planerar och föreläser. Vissa utbildningar genomför du med kollegor och vissa utbildningar får du möjlighet att genomföra på egen hand. Du kommer utbilda medarbetare på Magelungen såväl som deltagare från andra verksamheter.
• KiVa-ledare: Som KiVa-ledare utbildar du skolor i Sverige i ett evidensbaserat
antimobbningsprogram som utvecklats i Finland. KiVa är antimobbningsprogrammet med starkast forskningsstöd internationellt. Magelungen har ensamrätt att sprida KiVa i Sverige. Du behöver inga förkunskaper om KiVa. Som en del av din anställning får du en femdagars utbildning i Finland för att bli en KiVa-ledare. Uppdraget kan även innebära att du hjälper verksamheter implementera andra metoder utöver KiVa.
• Handledning: Som en del av din tjänst kommer du få möjlighet att handleda arbetsgrupper i behov av stöd i sitt arbete med ungdomar och familjer. Du kan både få handleda verksamheter inom Magelungen såväl som externa verksamheter inom vår bransch.
• Utveckling: Du kommer få chansen att utveckla befintliga utbildningar samt ta fram nya utbildningar, seminarier och workshops som riktar sig till de som arbetar inom behandling, socialt arbete och skola.
Kvalifikationer
Du är specialpedagog, speciallärare eller lärare med erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det är meriterande om du har arbetet i resursskola eller särskild undervisningsgrupp. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i skola med anpassningar på gruppnivå.
Vidare är du en duktig pedagog och är bra på att skapa en kreativ lärmiljö med kursdeltagarna. Du har tidigare erfarenhet av att föreläsa och utbilda och ett starkt intresse av att sprida evidensbaserad kunskap inom skola och socialt arbete.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Oskar Hill.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Utbildningsansvarig Akademi Magelungen
Oskar Hill oskar.hill@magelungen.com Jobbnummer
9789181