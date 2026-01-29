Vi söker speciallärare och specialpedagog på Kronaskolan F-6?
2026-01-29
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kronaskolan F-6 ligger på höjden i Älvängen med utsikt över Göta älvdalen.
Vi arbetar med den bärande idén om att alla barn är allas barn, för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra skola.
Skolan har en fullstor idrottshall, ämnessalar i bild, hemkunskap, musik, slöjd och skolbibliotek. Eleverna har röstat fram att Kronans matsal ska heta Restaurang Juvelen. Här äter eleverna frukost, lunch och mellanmål som lagas i skolans tillagningskök. Huset är byggt som passivhus, vilket innebär att det är energisnålt. Bland annat producerar huset sin egen el genom en solcellsenergianläggning på taket.
Kronaskolan består av tre enheter; grundskola F-6, förskola och anpassad grundskola. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för cirka 900 härliga barn och elever. Kronaskolan F-6 finns i två olika adresser, i nära anslutning till varandra. Förskoleklass till och med årskurs 3 är uppdelade i två hus, Madenhuset (tidigare Madenskolan) och Kronan. Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Du vill vara med och driva skolutveckling i Ale kommun och värnar om våra elever, deras utbildning, utveckling och progression! Din tydliga drivkraft är att utveckla det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever i verksamheten. Din roll är att vara en del av EHT på Kronaskolan F-6. Detta innebär att du tillsammans med kollegiet säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande arbete.
Som specialpedagog eller speciallärare är du en kvalificerad samtalspartner till rektor, arbetslag och enskilda pedagoger i specialpedagogiska frågor. Du är genuint intresserad av att medverka i det förebyggande och främjande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i både skolans och fritidshemmets olika lärmiljöer.
Genom handledning till personal inom skola, fritidshem och fritidsklubb, flexgrupper och särskild undervisningsgrupp bidrar du med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker två personer en som har en specialpedagogexamen och en som har speciallärararexamen och grundskollärarutbildning. En självklarhet för oss är att du sätter eleven och elevens framgång i centrum. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan arbeta självständigt och i team där du har en handledande roll gentemot pedagoger. Du har en dokumenterad erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Du behöver ha ett stabilt ledarskap, god organisations- och samarbetsförmåga. Du har också mycket god kännedom om digitala verktyg och läromedel. Vi förväntar oss att du har ett professionellt självledarskap där du håller dig uppdaterad inom ny forskning, litteratur och din professionella digitala kompetens.
Som person har du förmåga att skapa goda relationer med både elever och vuxna. Du ser elevernas olika behov och kan även sprida denna kunskap i arbetslagen, i det lokala elevhälsoteamet och i samverkansmöten. Du har gedigna relevanta kunskaper och har lätt att omsätta dem i praktiken. Genom att lyssna, visa intresse och respekt arbetar du bra tillsammans med andra med elevens framgång i fokus.
Du är kommunikativ och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation så att budskapet går fram. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Rollen kräver även att du är trygg och har förmåga att stå för dina professionellt genomtänkta uppfattningar gentemot elever, vårdnadshavare och i samverkansmöten kring våra elever.
Meriterande är ett starkt lösningsfokus, hög digital kompetens samt en mycket god organisationsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
