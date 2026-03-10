Vi söker specialistsocionom med inriktning Signs of Safety
2026-03-10
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har startat en omfattande implementering av Signs of Safety, med målet att alla verksamheter skall arbeta med metodiken som en av sina grundpelare i verksamheten. Visionen är att alla barn och vuxna som möter Individ- och familjeomsorgen i Sandviken får ett sammanhängande och begripligt stöd, som tar hänsyn till helheten och som stärker familjers egna resurser och nätverk. Vuxna och barn görs till medskapare av hållbara lösningar och tillitsfulla relationer.
Det här erbjuder vi dig:
* En timmes reflektionstid per dag
* Semesterväxling och årsarbetstid
* Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter
* Extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* Personal- och fritidsföreningen Pulsen - för gemenskap och roliga aktiviteter
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Som Signs of safety-specialist kommer du att arbeta i ett eget team tillsammans med två andra specialister. Teamet har två huvudsakliga uppdrag; Säkerhetsplanering enligt Signs Of Safety, Hemmaplanskoordinator ett öppenvårdsuppdrag som operativ koordinator i placeringsnära och högintensiva ärenden med Signs of safety som metodik. I rollen ingår även att upprätthålla en fördjupad och uppdaterad kunskap om de verktyg som ingår i Signs of Safety samt ge stöd och vägledning till socialsekreterare, ledning och andra yrkesverksamma i förvaltningen i användningen av Signs of Safety praktikmetoder och förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill ta dig an Signs of safetys metodik hela vägen och ha det som ditt huvudinstrument för att bli riktigt bra på den metodiken. Du är en person som är bra på att locka fram människors vilja till förändring och kan se utvecklingspotentialen hos alla individer och familjer. Du har en välutvecklad förmåga att skapa goda samarbeten med såväl familjer som samarbetspartners.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med familjer, behandlare, socialsekreterare och andra yrkesverksamma med fokus på relationsskapande, mobilisering av det privata och professionella nätverket och att skapa begriplighet och självbestämmande för familjen men också säkerhet och stabilitet för barnet eller den unge. Det innebär att du behöver tycka om att driva förändringsprocesser och leda större möten.
Du är trygg i rollen som mötesledare och bekväm med att tala inför större sällskap. Du är strukturerad, initiativtagande, flexibel och uthållig samt tror på individens egna lösningar och förmåga. Du kan lätt växla fokus för att lägga krutet där det bäst behövs för dagen och klarar av att i krävande situationer bibehålla struktur och målet i siktet.
Du har socionomexamen eller annan akademisk examen med beteendevetenskaplig grund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att bli aktuell för tjänsten skall du ha flerårig erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer som socialsekreterare inom myndighetsutövning alternativt som familjebehandlare. Det är meriterande att ha arbetat med
Signs Of Safety och nätverksarbete, men inte avgörande. Vi kommer att lägga stort fokus vid personlig lämplighet och personliga egenskaper som bedöms avgörande för att utföra det arbete som efterfrågas. Vid avsaknad av erfarenhet/utbildning rörande metoden är vi redo att tillgodose medarbetaren med det i den utsträckning som bedöms nödvändig för att kunna arbeta med Signs Of Safetys metodik.
Körkort är ett krav.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
