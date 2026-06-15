Vi söker specialistsjuksköterska i palliativ vård
Mellannorrlands Hospice AB / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-15
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Är du intresserad av att jobba i en lärorik och harmonisk miljö med hjälpsamma och trevliga kollegor? Vi söker nu en specialistsjuksköterska i palliativ vård till vårt team. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Mellannorrlands Hospice är en idéburen vårdgivare utan vinstintresse. Vi ägs till 100 % av den allmännyttiga Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice. I en vacker miljö vid friluftsområdet Sidsjön i Sundsvall vårdar vi dygnet runt upp till 14 gäster med behov av specialiserad palliativ vård. Vi är ca 30 anställda och ett 30-tal volontärer.
Erfarenhet av palliativ vård är meriterande, men vi söker framför allt dig som känner dig trygg i din yrkesroll, kan möta människor i kris, kan hantera svåra samtal och har ett inre lugn. Som sjuksköterska är du en viktig del i teamet och delaktig i det nära omvårdnadsarbetet. På Mellannorrlands Hospice får du möjlighet att vidareutvecklas i din yrkesroll tillsammans med trevliga och kunniga kollegor, som gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Mer information om Mellannorrlands Hospice finner Du på vår hemsida
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: linda.morin@hospice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mellannorrlands Hospice AB
(org.nr 556701-5853), http://www.hospice.se
Växthusstigen 7 (visa karta
)
852 40 SUNDSVALL Kontakt
Verksamhetschef
Linda Morin Ahrås linda.morin@hospice.se 073-2746321 Jobbnummer
9964937