Vi söker specialistläkare till Ortopedin!

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Inom verksamhetsområdet Ortopedi arbetar vi med att behandla, vårda och rehabilitera patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten.
Vi utför flesta typer av akuta och planerade operationer och behandlingar, både basala och högspecialiserade operationer. Vi tar också emot och behandlar patienter från hela Sverige inom vissa specialområden. Ortopedkliniken är delad i olika sektioner: protes, trauma, artro-fot, rygg- tumör samt barnortopedi och vi samarbetar mellan sektioner för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.
Vi bedriver basal och avancerad proteskirurgi, där vi också behandlar protesinfektioner. Vi opererar cirka 1000 primära artroplastiker och över 200 revisionsartroplastiker per år. I takt med ökad operationskapacitet och ökat antal vårdplatser behöver vi en ny specialistläkare till vår protessektion. Hos oss finns goda förutsättningar att utveckla sig inom avancerad proteskirurgi i regionvårdnivå.
Vi erbjuder goda möjligheter till forskning inom fältet med allt ifrån prekliniska studier i laboratorier till kliniska utvärderingar och arbete i nationella register. Vi har mycket tätt samarbete med Svenska Ledprotesregistret.
Vem söker vi?
Du är utbildad specialistläkare med tidigare erfarenhet av höft- och knäproteskirurgi. Meriterande är erfarenhet av revisionskirurgi. Forskningsintresse och tidigare erfarenhet av FoUU (Forskning, utveckling och utbildning) ser vi också meriterande.
Vi söker dig som vill utveckla din kompetens i klinisk verksamhet såväl som i undervisning. Du skall vara nyfiken, engagerad och motiverad att ta dig an nya möjligheter för att kunna utvecklas vidare i tjänsten. Egenskaper som vi söker hos dig är att du besitter en social kompetens som kombineras med att du har en stark lagkänsla och där du också har en god förmåga att kommunicera och samarbeta.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
