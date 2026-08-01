Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin för hyruppdrag!
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-08-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Dignus Medical söker specialistläkare inom allmänmedicin för kortare såväl som längre uppdrag.
Vi har ett stort behov av allmänspecialister med mer än 2 års erfarenhet. Vi har avtal med alla Sveriges regioner och kan erbjuda uppdrag inom den offentliga vården över hela landet.
Varför jobba som hyrläkare?
Som hyrläkare genom Dignus Medical får du friheten att själv bestämma var och när du vill arbeta. Vinter i norr och sommar i söder? Storstad eller landsbygd?
Oavsett om du vill jobba regelbundet som hyrläkare eller bara utforska konsultuppdrag utanför din hemregion, har vi uppdrag som passar dig.
Om uppdragen
Våra uppdrag är varierade och anpassade efter dina intressen och kompetenser. Du kan välja att arbeta med bred allmänmedicinsk mottagning eller specialisera dig inom specifika områden som barnavård eller samarbete med psykosociala resurser. Du får möjlighet att arbeta i team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper för att ge patienterna en helhetlig vård. Vi hjälper dig att hitta uppdrag som passar din arbetslivssituation.
Vem är du?
Du är specialist inom allmänmedicin och har minst 2 års erfarenhet. Du brinner för att ge högkvalitativ vård och trivs med att anpassa dig till nya miljöer och arbetsplatser. Din förmåga att samarbeta och ditt starka patientfokus är avgörande, och som hyrläkare hos oss får du möjlighet att påverka både din arbetsvardag och framtidens vård.
Varför välja Dignus Medical?
Med vår långa erfarenhet av bemanning inom hälso- och sjukvården kan vi erbjuda dig uppdrag som är skräddarsydda efter dina behov och förväntningar. Vi följer dig genom hela processen och ser till att du känner dig trygg och uppskattad i ditt arbete. Vi har tillgång till alla uppdrag som utannonseras via det Nationella Avtalet, vilket innebär att du får ett brett urval uppdrag att välja mellan.
Kontakta oss
Är du redo för ett nytt uppdrag? Tveka inte att kontakta oss för mer information om aktuella uppdrag och hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt möjligheter.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Konsultchef
Malin Demoling malin.demoling@dignusmedical.se +46732034781 Jobbnummer
10017896