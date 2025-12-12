Vi söker sömmerska till kund i Skillingaryd
2025-12-12
Vi söker just nu efter en sömmerska till en av våra kunder i Skillingaryd som har erfarenhet!
Som sömmerska kommer du arbeta med tillverkning av markiser och exklusiva fina möbler där det är viktigt att vara noggrann och ha ett öga för detaljer samt att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Till dina huvudsakliga uppgifter hör lagningar av diverse textilier men du kommer också att vara delaktig i den övriga verksamheten.
Omfattning: Heltid
Placering: Skillingaryd
Arbetstid: skiftarbete kan förkeomma
Start: Omgående/Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som har gedigen kunskap i att arbeta som sömmerska, gärna inom möbeltillverkningsindustrin. Detta är ett långsiktigt uppdrag där du har goda möjligheter till att bli övertagen till kunden längre fram.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Har tidigare erfarenhet av sömnad
• Grundläggande kunskaper.
• Är noggrann och lägger stor vikt i kvalité.
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
