Vi söker sommarvikarierande undersköterskor till vår stroke- och GOA-enhet!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-01-23
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om Avdelning 6 på Kungälvs sjukhus
Vi är en del av Verksamhetsområdet Geriatrik, neurologi och rehabilitering och du hittar oss på Kungälvs sjukhus.
På avdelningen vårdar vi främst stroke- och höftpatienter men även patienter med andra internmedicinska diagnoser.
Under sommaren slår vi ihop våra två geriatriska avdelningar stroke och geriatrisk ortopedisk akutvårdsavdelning, så du kommer att träffa patienter med flera olika typer av diagnoser.
Arbetssätt
Som undersköterska hos oss arbetar du med det akuta skedet av omvårdnad i strokeprocessen och omhändertagande av de patienter som läggs in på avdelningen. Våra GOA-patienter (geriatrisk ortopedisk avdelning) förbereds för - eller har precis genomgått en höftoperation och har ett stort omvårdnadsbehov på avdelningen.
Som sommarvikarie hos oss kan vi erbjuda dig möjligheten att arbeta dygnets alla timmar med undersköterske- och sjuksköterskekollegor. Du arbetar även tillsammans med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och dietist för att på bästa sätt tillgodose patientens behov.
Alla patienter vårdas på avdelningen i eget rum som är utrustat med den senaste tekniken inom området. Här jobbar vi aktivt för att alla medarbetare inom olika professioner ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att ta tillvara på varandras och patienternas resurser och kompetens. Avdelningen är utrustad med ett avancerat patientkallelsesystem som bidrar till den tysta vårdmiljön.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska, gärna med erfarenhet av strokevård, ortopedi eller vård av äldre.
Är du studerande på sjuksköterskeprogrammet behöver du ha avklarat termin 3 eller 4 beroende på utbildningsprogram.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete med fina kollegor och ett gott samarbete.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Hoppas du vill bli en av oss - välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6414". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Geriatrik, neurologi och rehab, Avdelning 6, Kungälv Kontakt
Philip Sandheden, enhetschef, Avd 6 0790-989736 Jobbnummer
9700262