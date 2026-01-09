Vi söker sommarvikarierande sjuksköterskor till akutmottagning!
2026-01-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till Akutmottagningen!
Välkommen till vår akutmottagning, där vi är ett härligt gäng av undersköterskor, sjuksköterskor och akutläkare som tillsammans tar emot cirka 30 000 patienter per år.
Här möter du allt från små skrubbsår till stora utmaningar inom medicin, kirurgi och ortopedi. Vi har även "Receptarie i vården" som hjälper till och stöttar gällande läkemedel, vi har också administratörer som hjälper till med att skriva in patienter och vaktmästare som hjälper till med patienttransporter.
Vi söker nu efter sommarvikarierande sjuksköterskor som vill bli en del av vår spännande arbetsplats i sommar, därför söker vi dig som har intresse av akutsjukvård. Om du tycker att det låter intressant, är du varmt välkommen att söka dig till oss.
Vad vi erbjuder
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Ett fantastiskt team som stöttar och peppar varandra.
Möjligheter att utvecklas och växa inom akutsjukvård
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en passion för akutsjukvård. Du är en lagspelare som gillar fart och fläkt och är redo att ta dig an nya utmaningar med ett leende. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på akutmottagning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård är meriterande.
Arbetstid
Vikariatet avser arbetstid förlagd till dag, kväll och helg.
Även nattjänst där det ingår helgtjänstgöring finns som alternativ.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan om du vill ingå i en inspirerande arbetsgrupp!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
