Vi söker sommarvikarier till Villa Vita Ekhaga!
2026-03-11
Vill du göra skillnad i kvinnors liv?
Nu söker vi engagerade och trygga sommarvikarier till vårt HVB-hem för vuxna kvinnor med missbruk och psykisk ohälsa.
Hos oss får du arbeta i en meningsfull miljö där varje dag räknas. Vi söker dig som är lyhörd, empatisk och har en stabil närvaro.
Vi erbjuder:
Ett viktigt och givande jobb
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Arbetstiden är främst förlagd till kvällar och helger
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete
För att trivas hos oss behöver du vara ödmjuk, flexibel och klara av ett självständigt arbete.
För att jobba hos oss behöver du ha B-körkort och tillgång till egen bil, eftersom vår enhet Ekhaga är lantligt beläget. Innan eventuell anställning begär vi alltid ett utdrag från belastnings- och misstankeregistret.
Välkommen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@villavita.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekhaga sommar 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Villa Vita Norden AB
(org.nr 556696-9860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Eva Nestor eva.nestor@villavita.se 0392 - 65 08 73 Jobbnummer
