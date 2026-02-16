Vi söker sommarvikarier och timvikarier till Visingsö äldreomsorg
2026-02-16
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Letar du efter ett meningsfullt sommarjobb eller extrajobb? Då kan Visingsö äldreomsorg vara din nästa arbetsplats! Hos oss får du ett roligt, omväxlande och socialt arbete där du arbetar både på vårt äldreboende och inom hemtjänstverksamheten.
Oavsett om du är nyfiken på äldreomsorgen för första gången eller redan har erfarenhet är du varmt välkommen att söka.
Annero äldreboende är beläget mitt på natursköna Visingsö i Vättern. Till ön tar du dig enkelt med färjan från Gränna hamn, en resa som tar virka 25 minuter. Äldreboendet består av 8 lägenheter inom särskilt boende och 4 trygghetslägenheter med närhet till grönområden, matbutik och service. Hemtjänsten utgår från samma lokaler.
Ditt nya jobb
Som tim- eller sommarvikarie hos oss får du ett socialt och omväxlande arbete. Oavsett var du jobbar handlar det om att ge stöd och skapa en meningsfull vardag för de äldre. Du utgår från medborgarens behov och hjälper dem att bibehålla sina förmågor.
Vanliga arbetsuppgifter är:
- Hjälp med personlig omsorg, som på- och avklädning
- Hjälp med personlig hygien, som dusch och toalettbesök
- Serviceuppgifter, som tvätt, städning och inköp
- Sociala aktiviteter, som promenader och fika
Din arbetsdag börjar på Annero äldreboende, oavsett om du arbetar på äldreboendet eller i hemtjänsten. På äldreboendet arbetar du nära ordinarie personal, hälso- och sjukvårdspersonal och andra vikarier. I hemtjänsten arbetar du mer självständigt men du har alltid kollegor nära till hands att rådfråga vid behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och en positiv inställning till ditt arbete. Du tycker om att samarbeta och möter andra människor på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Arbetet kan ibland vara händelserikt och då är det viktigt att du kan behålla lugnet och fatta kloka beslut. I arbetet förekommer även ensamarbete vilket ställer krav på att du tar egna initiativ, är lyhörd för andra och ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet!
Det är önskvärt att du har en pågående eller avslutad utbildning inom omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, men det är inget krav. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg sedan tidigare ser vi även som meriterande.
B-körkort ett krav för tjänsten. Du behärskar det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse då du ska kunna kommunicera med medborgare, anhöriga och kollegor samt kunna skriva och läsa anteckningar i det dagliga arbetet. Du är trygg i att använda datorn som hjälpmedel vid exempelvis dokumentation, tidsrapportering etc.
Vi erbjuder dig:
- Omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön
- Ett meningsfullt, flexibelt och framförallt roligt arbete
- Gedigen introduktion till arbetet
- Trygg arbetsgivare och en trygg anställning
- För dig som visar framfötterna har chans till fortsatt arbete även i höst, perfekt för dig som studerar.
Har du sommarjobbat hos oss på Socialförvaltningen i Jönköpings kommun tidigare år? Då kan det bli aktuellt med en återvändarbonus i slutet av sommaren!
Bra att veta
Vi söker både timvikarier som kan arbeta extra hos oss vid behov och sommarvikarier för vår semesterperiod som sträcker sig från vecka 25 till 34. Vi ser gärna att du kan jobba minst sex veckor i rad under sommaren.
Som semestervikarie kan du jobba heltid eller deltid enligt överenskommelse, på dag, kväll eller natt, både vardagar och helger.
Tänk på att du själv behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen. Kollektivtrafiken är begränsad på kvällar och helger, därför är det en fördel om du har tillgång till egen bil.
För att få arbeta hos oss måste du visa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett direkt i samband med att du skickar in din ansökan. Blanketten du ska begära ut heter "kontroll av egna uppgifter", du hittar den här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vill du veta mer?
Då är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Kajsa Forsman Dandenell via 036-10 38 14 eller kajsa.forsman-dandenell@jonkoping.se
.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som sommarvikarier och timvikarier till Visingsö äldreomsorg!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
