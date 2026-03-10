Vi Söker sommarvikarie till Åhléns Outlet Uppsala
Åhléns AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Uppsala
, Sigtuna
, Täby
, Danderyd
, Solna
eller i hela Sverige
Om din roll
Som säljare på Åhléns Outlet är kundmöte, varuhantering och varuvård en stor del av ditt uppdrag. Hos oss ska kunden alltid mötas av engagerade, kunniga och serviceinriktade säljare som får energi av att skapa ett inspirerande och välfyllt varuhus som överträffar kundens förväntningar.
Åhléns Outlet är ett växande varuhuskoncept med allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak, där kunden kan fynda snyggt av kända varumärken i en modern miljö till låga priser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt arbeta med kundkontakt och försäljning
Arbeta med varupåfyllnad
Säkerställa en inspirerande och säljande varuhusmiljö som skapar den bästa kundupplevelsen
Till oss tar du med dig:
Arbetslivserfarenhet från försäljning/service, gärna inom detaljhandel som hanterar stora volymer
Ett stort intresse för mode, skönhet och heminredning
Ett plus om du har erfarenhet av att exponera och gillar sociala medier
För att lyckas i rollen ser vi att du är driven, positiv och tar eget ansvar. Du får energi av och brinner för försäljning samtidigt som du är kostnadsmedveten. Du är en lagspelare som tillsammans med dina kollegor vill uppnå goda försäljningsresultat. Du är van vid att jobba i ett högt tempo. Du delar med dig av dina erfarenheter och visar respekt för alla - alltid.
Om rekryteringen
Tjänsten kan variera mellan extra vid behov och fasta timmar på schema under juli-augusti. Du arbetar enligt schema som sträcker sig över vardagar, kvällar och helger. Arbetstiderna kan variera mellan kl 9-19. Vi ser gärna att du kan börja hos oss enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi hälsar dig varmt välkommen till Åhléns Outlet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7279447-1885369". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Bolandsgatan 16K (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9789240