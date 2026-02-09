Vi söker sommarpersonal till vårt fantastiska städteam!

Skyotel AB / Städarjobb / Linköping
2026-02-09


Sky Hotel Apartments och Vander Apartments söker engagerad och noggrann städpersonal för att hålla våra lägenheter och gemensamma utrymmen i toppskick. Vi söker dig som är lösningsorienterad, självgående och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som en del av vårt team kommer du att vara en nyckelperson för att skapa en ren och trivsam miljö för våra gäster och boende.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Som städpersonal kommer du att ansvarar för att säkerställa att våra lägenheter, gemensamma utrymmen och faciliteter alltid är rena och fräscha. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Städning och iordningställande av hotellrum och lägenheter
Städning av allmänna utrymmen såsom korridorer, trapphus och reception
Uppfylla specifika städkrav som rör våra korttidsboenden och långtidshyresgäster
Vård av textilier och utrustning
Hantera och rapportera eventuella skador eller problem i lägenheterna
Vid behov, hjälpa till med extrauppgifter som att fylla på med förbrukningsmaterial
Säkerställa att gäster och hyresgäster möts av en ren och välkomnande miljö

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, helst från hotell eller fastigheter (meriterande)
Är noggrann och har en hög arbetsstandard
Är självgående, ansvarsfull och kan organisera ditt arbete effektivt
Talar och förstår svenska eller engelska
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och hantera flera uppgifter samtidigt
Har ett gott öga för detaljer och förstår vikten av ett rent och ordnat boende
Har B-körkort

Vi erbjuder:
Säsongsanställning med flexibel arbetstid, beroende på behov och arbetsbelastning
En arbetsplats med god stämning och möjlighet att arbeta i ett team
Möjlighet att utvecklas och bidra till att våra gäster får den bästa möjliga upplevelsen
Ett varierande arbete där du får ta stort ansvar för din arbetsmiljö

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev via e-post till elin.rydell@vanderapartments.com senast 31/3. Märk din ansökan med "Städpersonal Sommar Sky Hotel Apartments Linköping".
Vi ser fram emot att höra från dig och att välkomna dig till vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: elin.rydell@Vanderapartments.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skyotel AB (org.nr 556757-3216)
Kungsgatan 16 (visa karta)
582 18  LINKÖPING

Kontakt
Elin Rydell
elin.rydell@vanderapartments.com

Jobbnummer
9729856

